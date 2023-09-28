رامى صبرى يعلق على مشاركته باحتفالات مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر

يستعد الفنان رامى صبرى، لإحياء حفلاً غنائيًا يوم 2 أكتوبر الشهر المقبل، بمناسبة مرور 50 عاما على انتصارات حرب أكتوبر.

رامى صبرى



نشر رامى صبرى، عبر حسابه الرسمي على تويتر، قائلا: "اتشرف بالغناء فى حفل احتفالات مرور خمسين سنة على انتصارات حرب أكتوبر المجيد يوم 2 أكتوبر أمام متحف الحضارات تحيا مصر".

رامى صبرى

رامى صبرى





وأحيا رامي صبري، الأسبوع الماضى، حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت، ليقدم باقة من أهم أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

رامى صبرى





وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.