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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رامى جمال يستعد لإحياء حفله الغنائى بالأردن

رامى صبرى
رامى صبرى

يستعد الفنان رامى صبرى، لإحياء حفلاً غنائيًا في الأردن ، يوم 20 أكتوبر الشهر المقبل، ومن المقرر أن يقدم خلال الحفل باقة مميزة من أشهر أغنياته المحببة لدى جمهوره، والتي يتفاعل معها.

رامى صبرى

وأحيا  رامي صبري، الأسبوع الماضى،  حفلًا غنائيًا ضخمًا فى الكويت رافعًا شعار كامل العدد، ليقدم باقة من أهم أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

رامى جمال

وطرح مؤخرًا النجم رامى صبرى أحدث أغنياته والتي تحمل اسم "كعبك عيلي"، على "يوتيوب"، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان رامى صبري، وتوزيع جلال حمداوى.

وطرح رامى صبرى مؤخرًا أغنية "ملك الفرفشة" من كلمات تامر حسين وألحان رامى صبرى، فيما يتعاون لأول مرة مع الموزعين الموسيقيين أحمد خليل وكريم شيندى فى توزيع الأغنية.

ومؤخرًا طرح النجم رامى صبري آخر أغنياته على موقع الفيديوهات يوتيوب من ألبومه "معايا هتبدع" حملت اسم "حبينا" من كلمات تامر حسين وألحان مدين وتوزيع طارق توكل، كما أطلق أغنية "يمكن خير" .وطرح النجم رامي صبري  أيضا أغنية بعنوان "يمكن خير" التي حققت نجاحًا كبيرًا خلال الفترة الماضية.

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