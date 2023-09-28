عقوبات رادعة لحائزي الأسلحة النارية بدون ترخيص

تستمر جرائم حيازة الاسلحة النارية بدون ترخيص في التزايد من يترتب عليها من جرائم مأساوية، كانت الاخيرة جريمة إزهاق روح موظفة جامعة القاهرة "نوورهان حسين" على يد زميلها بعدما اطلق علها 6 رصاصات انهت حياتها في الحال.

وكذلك واقعة قتل شاب لخطيبته بمدينة نصر إبان خروجها من عملها وذلك عقب نشوب مشاجرة بينها، وتم نقلها لمستشفى التأمين اتلصحي ولكنها لفظت أنفاسها الأخيرة قبل الوصول للمستشفى، وتم القبض على المتهم، والعديد من الجرائم المؤلمة التي تشهدها محافظتي القاهرة والجيزة في الفترة الأخيرة.

لذلك تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية من التشدشد على حائزي الاسلحة النارية، وفرض عقوبات قاسية عليهم، وعدم التهاون مع من يملكن الأسلحة النارية بدون ترخيص.

وقد صرح المستشار يحي سلطان، المحامي بالنقض أن عقوبة لحائزى الاسلحة البيضاء او الاسلحه الناريه بدون ترخيص

وضع قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 المعدل وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015 عقوبات كبيرة بشأن حيازة في مصر بدون ترخيص أو حتى منتهية الترخيص ولم تجدد، حيث أباح القانون البدء في إجراءات تجديد ترخيص السلاح قبل انتهاء الرخصة بثلاثة أشهر، ومن ثم فلا مجال لحيازة السلاح بعد انتهاء رخصته، فقد أوجب القانون تسليمه لقسم الشرطة إذا انتهت مدته أو رفض طلب تجديد الترخيص".

و"عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهاً ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل".

"تصل العقوبة للسجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل العقوبة إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات".

ووفقًا للقانون فإنه لا بد من أجل استخراج ترخيص السلاح في مصر هناك عدد من الشروط المهمة والضرورية التي يجب توافره من أجل إمكانية استخراج رخصة سلاح، ويأتي في مقدمة شروط استخراج ترخيص السلاح في مصر ألا يقل عمر المتقدم لاستخراج رخصة سلاح عن 21 سنة ميلادية.

كما يستبعد من الحصول على إمكانية استخراج رخصة سلاح كل من حكم علية بعقوبة جناية وكذلك من حكم علية بعقوبة الحبس لمدة سنة على الأقل في جريمة من جرائم الاعتداء على النفس أو المال أو العرض وكذلك من صدر علية أكثر من مرة حكم بالحبس ولو لأقل من سنة في احدى هذه الجرائم

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