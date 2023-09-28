"نيابة الجيزة" تصرح بدفن موظفة جامعة القاهرة..تفاصيل

صرحت نيابة جنوب الجيزة، بدفن جثمان الدكتورة "نورهان حسين "ضحية قتل زميلها بجامعة القاهرة، والتي تم إزهاق روحها أمام أعين الجميع بـ6 طلقات نارية.

حيث ترك “أحمد.ح” الموظف الذي أقدم على إزهاق روح زميلته الدكتورة "نورهان" داخل مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، رسالة لقوات الأمن قبيل انتحاره أثناء القبض عليه.

وقال المتهم المنتحر في رسالته "دمرت حياتي" في إشارة منه للقتيلة، وذلك بعدما أنهى حياة لما جاء منه من فعل وهو إطلاق النيران على زميلته بكلية الاثار جامعة القاهرة.

وقد تمكن مباحث الجيزة، من القبض على المتهم "أحمد حسين" الذي أطلق النيران على الدكتورة "نورهان" زميلته داخل مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة، بعد ساعات من هروبه من مكان الحادث.

مفاجاة جديدة

وقد صرحت "فاطمة حسين" إحدى أفراد أسرة الدكتورة "نورهان " عن مفاجآت جديدة وهي إن المتهم "أحمد حسين" موظف في رعاية رياض أطفال بالجامعة، وأنه منذ 5 اعوام قام بإحراق سيارتها، وحرر محضر بذلك

تهديد من المتهم للضحية

وأضافت "فاطمة" خلال تصريحاتها إن المتهم قام بتهديد الضحية بقوله لها "هقتلك" وعلى إثر ذلك حرر محضر بذلك

شهود عيان

وقد كشف شاهد عيان عن مفاجآت جديدة في إنهاء حياة موظفة وتدعى "نورهان حسين" 28 عاما، تعمل في مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار بجامعة القاهرة على يد موظف بكلية الزراعة، إن الواقعة حدث في حدود الساعة الواحدة ظهرًا.

أطلق 6 رصاصات

وتابع شهود العيان أن المتهم أطلق 6 رصاصات على الضحية، وفور وصولها إلى المستشفى، كانت لفظت أنفاسها الأخيرة، وتبين أن المتهم تقدم لخطبتها في وقت سابق، بالاضافة إلى أنه احرق سيارتها منذ فترة، وأنهم فوجئوا بأن المتهم أثناء وصوله إلى مبنى رعاية الشباب اطلق النيران على الصحية في حياة رعب وذهول من الجالسين.

وأضاف الشهود، أن المتهم يعمل بالجامعة في وقت سابق، وكان يرتبط بالضحية، حيث شاهدوهم أكثر من مرة مع بعضهما، وعقب الواقعة، فر المتهم هاربًا.

تفاصيل الواقعة

كشفت جهات التحقيق في الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة مقتل موظفة وتدعى “نورهان حسين” 28 عامًا على يد شخص داخل مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار جامعة القاهرة.

رفضت الخطبة منه

وأفادت التحقيقات الأولية بأن المجني عليها رفضت الخطبة من المتهم، حيث كانت مرتبطة عاطفيًا به وحدث بينهما خلاف في الآونة الأخيرة وعلى أثره قرر الانتقام منها، فدخل إلى مكان عملها وما إن ظفر بها حتى أطلق عليها الرصاص فلقيت مصرعها على الفور.

التحفظ عهلى الكاميرات

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.