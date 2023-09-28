أوزبكستان: وفاة شخص وإصابة 162 في انفجار بالقرب من مطار طقشند

أعلنت وزارة الصحة الأوزبكية مصرع شخص وإصابة ما لا يقل عن 162 أخرين في انفجار وقع صباح اليوم الخميس، بمستودع بالقرب من مطار طشقند في العاصمة الأوزبكية.



وذكرت وزارة الطوارئ الأوزبكية - في بيان نقلته شبكة "سي إن إن" الأمريكية - بأن الوضع في موقع الإنفجار "تحت السيطرة" بينما يواصل عمال الطوارئ بذل الجهود لإخماد الحريق الناجم عن الانفجار بشكل كامل.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور منشورة على وسائل التواصل الاجتماعي سحابة من الدخان تتصاعد في سماء طشقند، فيما تم نقل 24 شخصا إلى المستشفى بعد الانفجار، بينما تم إسعاف 138 أخرين في موقع الحادث.

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي عمودا من الدخان واللهب يرتفع في السماء ويضيء ظلمة الليل.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة أن حريقا اندلع في المخزن وتسبّب بوقوع جرحى نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الوزارة في منشور على تطبيق تلغرام إنه "حتى الآن، ليس هناك إصابات خطرة بين الجرحى. في الوقت الراهن، يقدم الأطباء لهم كل المساعدة الطبية اللازمة".

كما أعلنت أن فرق إسعاف أخرى تقدم الرعاية الصحية الطارئة لعدد من المصابين في مكان الحريق وفي المباني السكنية القريبة منه، دون أن تذكر عدد هؤلاء الجرحى.

وتعد أوزبكستان الأكبر من حيث عدد السكان بين سائر جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابق في آسيا الوسطى.

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