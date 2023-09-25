انفجار هائل في ناجورني كاراباخ يُنهي حياة 200 شخص (فيديو)

وقع انفجار هائل في مستودع للوقود قرب طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع، حسبما أفاد التلفزيون العام الأرميني، مساء اليوم الإثنين، مُؤكدًا سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وقالت وزارة داخلية الإقليم: "وقع انفجار قوي في مستودع للوقود بالقرب من طريق ستيباناكيرت-أسكيران السريع. وفي الوقت الحالي، تعمل فرق الإنقاذ والفرق الطبية في الموقع. هناك ضحايا وجرحى. وتم نقل العديد منهم إلى المؤسسات الطبية".

وأفادت وسائل إعلام محلية أن عدد القتلى والجرحى تجاوز 200 شخص.

وتظهر مشاهد متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي أنه كان هناك عدد كبير من السيارات مركونة أمام مستودع الوقود وقت الانفجار.

ويُغادر المدنيون قره باغ. ووفقا لأحدث البيانات، وصل 6650 نازحا إلى أرمينيا.

بايدن يُؤكد: أمريكا وأرمينيا ستُواصلان تعزيز التعاون الأمني

أرسل الرئيس الأمريكي، "جو بايدن"، رسالة إلى رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، مُؤكدة فيها أن واشنطن ويريفان ستُواصلان تعزيز التعاون الأمني، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية، مساء اليوم الإثنين.

ونشر مجلس الوزراء الأرميني الرسالة الأمريكية التي جاء فيها: "الولايات المتحدة ملتزمة بالعمل مع حكومتكم لتلبية الاحتياجات الإنسانية الناجمة عن أعمال العنف الأخيرة، والتي ستناقشها السيدة (رئيسة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا) باور معكم بالتفصيل. وسنواصل أيضا تعزيز تعاوننا في مجال تنويع الطاقة والاستدامة والأمن، كما يتضح من مناوراتنا العسكرية الأخيرة".

وجرت مناورات عسكرية مشتركة بين أرمينيا والولايات المتحدة على الأراضي الأرمنية في الفترة من 11 إلى 20 سبتمبر.

وعلق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على الموضوع، بالقول إن خطط السلطات الأرمينية لإجراء تدريبات أرمينية أمريكية تثير القلق، خاصة في الوضع الحالي، مؤكدا أن روسيا تواصل أداء مهامها كضامن أمني، كما تواصل موسكو العمل المستمر والبناء مع كل من يريفان وباكو.