أوكرانيا تدعو محكمة العدل الدولية لرفض اعتراضات روسيا

دعت "أوكرانيا"، محكمة العدل الدولية إلى رفض اعتراضات "روسيا"، والاستماع بشكل كامل إلى إدعاءات كييف بأن موسكو انتهكت القانون الدولي بقولها إن غزو عام 2022 كان يهدف إلى وقف إبادة جماعية مزعومة، حسبما أفادت وكالة "فرانس يرس"، مساء اليوم الأربعاء.

ووفقًا لـ "فرانس برس"، قالت ممثلة أوكرانيا، أوكسانا زولوتاريوفا، اليوم الأربعاء، إن اختصاصكم القضائي لحل النزاع واضح، لا تزال هناك حاجة ماسة إلى حكمكم.

وتابعت: هنا في لاهاي تصور روسيا نفسها على أنها ضحية.. ولكن في أوكرانيا، واصلت روسيا إظهار ألوانها الحقيقية، مُشيرة إلى الهجمات الروسية المزعومة على البنية التحتية المدنية وإمدادات الحبوب.

وفي الأسبوع الماضي، حثت روسيا محكمة العدل الدولية، على إسقاط القضية، قائلة إن الحجج القانونية التي قدمتها كييف معيبة.

وقالت كييف إن روسيا تنتهك القانون الدولي بقولها إن الغزو كان مبررا لوقف الإبادة الجماعية المزعومة في شرق أوكرانيا.

وتجاهلت روسيا حتى الآن حكما أوليا أصدرته محكمة العدل الدولية في مارس من العام الماضي أمر موسكو بوقف أعمالها العسكرية ولا تملك المحكمة سبيلا لتنفيذ قراراتها.

روسيا تكشف عن حصيلة الأسلحة المُرسلة إلى قوات قره باغ

ذكرت "وزارة الدفاع الروسية"، أن قوات قره باغ المسلحة سلمت 9 مدرعات و13 سيارة و40 مدفعية ميدانية وراجمة صواريخ ومدفعية هاون وأكثر من 4300 سلاح فردي، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقالت الوزارة: "عملًا بالاتفاقات التي تم التوصل إليها بشأن وقف الأعمال القتالية، واصلت القوات المسلحة في كاراباخ تسليم الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قوات حفظ السلام الروسية. وحتى يوم 27 سبتمبر، تم تسليم ما يلي: 9 مدرعات و13 سيارة و40 مدفعية الميدانية وراجمة صواريخ ومدفعية هاون وأكثر من 4300 سلاح فردي وأسلحة مضادة للدبابات ومنظومات دفاع جوي محمولة و5 أنظمة دفاع جوي، ونحو 667 ألف ذخيرة.