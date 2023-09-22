رئيس وزراء أرمينيا: نأمل في تمكن الأرمن من البقاء في كاراباخ

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، ذكر في اجتماع حكومي اليوم الجمعة، أن سكان كاراباخ قد ينتقلون إلى أرمينيا إذا أصبح البقاء في منازلهم مستحيلاً، وتم تخصيص 40 ألف سرير لهم في أرمينيا.

ناجورنو كاراباخ

وأضاف باشينيان " سنرحل مواطنينا من ناجورنو كاراباخ إلى أرمينيا إذا تم الاعتراف بأنه من المستحيل البقاء في منازلهم. في هذه اللحظة". وقال باشينيان: "لقد قمنا ببعض الأعمال هنا وحاليا، تم تجهيز 40 ألف سرير في أرمينيا".

وأشار رئيس الوزراء أيضًا إلى أن مغادرة الأرمن لناجورنو كاراباخ ليست الخطة "أ" للحكومة الأرمينية. بل على العكس من ذلك، يجب القيام بكل شيء حتى يتمكنوا من البقاء بأمان في منازلهم دون خوف.

في 19 سبتمبر، اندلعت التوترات مرة أخرى في ناجورنو كاراباخ. وأعلنت باكو أنها ستطلق ما وصفته بـ"إجراءات محلية لمكافحة الإرهاب" وطالبت بانسحاب القوات الأرمينية من المنطقة.

قوات أرمينية في قره باغ

بدورها قالت يريفان إنه لا توجد قوات أرمينية في قره باغ، واصفة ما يحدث بأنه "عمل عدواني واسع النطاق". وخرج سكان العاصمة الأرمينية إلى الشوارع للاحتجاج أمام مبنى الحكومة الأرمينية، وألقوا باللوم على قيادة البلاد وباشينيان في الوضع.