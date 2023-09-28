آخر موعد للأوكازيون الصيفي 2023

يهتم العديد من الأشخاص بالعروض والتخفيضات، وينتظرون موعد الأوكازيون الصيفي أو الشتوي في نهاية كل موسم، للحصول على المنتجات والملابس بأسعار مخفضة.

وانطلق الأوكازيون الصيفي 2023 في مصر منذ يوم 7 أغسطس الماضي، ليقدم تخفيضات على أسعار ملابس الصيف للبنات والأولاد، وملابس المدارس والأجهزة الكهربائية ومستلزمات البيت، وكل السلع الاستهلاكية والمعمرة التي يحتاجها المنزل المصري، بنسبة تصل إلى 70%.

آخر موعد للأوكازيون الصيفي

وأعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، آخر موعد للأوكازيون الصيفي، سيكون بعد غد السبت الموافق 30 سبتمبر الجارى.

عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023

ووصل عدد المحلات المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023 منذ انطلاقه من شهر في 7 أغسطس الماضي، 3284 محلا على مستوى المحافظات بتخفيضات تتراوح من 20% وتصل إلى 75% في بعض المحلات.

نصائح لتجنب الغش أثناء الشراء في الأوكازيون الصيفي

وحذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين من عدة نصائح لتجنب الغش عند شراء الملابس في فترة الأوكازيون الصيفي 2023، ومن هذه الأمور ما يلي:

- الإبلاغ عن أصحاب المحلات التجارية، في حالة بيعهم منتجات باهتة اللون.

- التعامل مع المحلات المرخصة وليس مع الباعة الجائلين، للحصول على منتجات بجودة جيدة وبأسعار مخفضة.

- التأكد من إعلان المحلات المشاركة بالأوكازيون الصيفى 2023، وعرضها سعر المنتج قبل وبعد التخفيض.

- الحصول على فواتير بالسلع التى يتم شراؤها، موضحًا بها ثمن السلعة قبل وبعد التخفيضات.

- أن تشتمل الفاتورة على نوع السلعة وتاريخ الشراء، ليتمكن المواطنين من استبدالها أو استرجاعها خلال المهلة المحددة.

- الإبلاغ عن المحلات التي تقدم عروض وهمية من خلال الخط الساخن 19588.