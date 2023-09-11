غرامة تصل لـ2 مليون.. عقوبة التخفيضات الوهمية في الأوكازيون الصيفي

ينتظر ملايين المصريين فترة الأوكازيون الصيفي لشراء مستلزماتهم من الملابس والسلع الضرورية التي يُطبق عليها التخفيضات، كما أنها المتنفس الوحيد للتجار كونها تسهم في تنشيط حركة التجارة الداخلية في الأسواق ومع زيادة إقبال المواطنين على الأوكازيون الصيفي المستمر حتى نهاية الشهر الجاري، حذرت وزارة التموين جميع المحلات التجارية المشاركة في الأوكازيون من تقديم أي تخفيضات وهمية على السلع المعروضة.

عقوبة التخفيضات الوهمية في الأسعار:

وأشارت وزارة التموين، إلى أنه سيتم تطبيق مواد قانون حماية المستهلك، الخاصة بالعروض الوهمية على المحلات التي يثبت مخالفتها، بتخفيضات وهمية أو بإعلانات مضللة، وذلك من خلال غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه وتصل لـ2 مليون جنيه.

كما أوضحت الوزارة، في منشور سابق صادر، أنه طوال فترة الأوكازيون سيكون هناك حملات مستمرة على جميع المحال المشاركة لرصد أي نوع من أنواع المخلفات، خاصة المتعلقة بتقديم عروض وهمية للمواطنين على السلع المعروضة، حيث يتم تحرير محاضر رسمية للمحلات المخالفة.

الإبلاغ عن التخفيضات الوهمية:

أما طرق الإبلاغ عن أي مخالفات أو عروض وهمية، تواجه المواطنين في تخفيضات المحال في أوكازيون صيف 2023، فيمكنه التقدم بشكوى عبر الاتصال بالخط الساخن لأي من الأرقام التالية:

الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588.

الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية 16528.