مؤتمر صحفي ومران مفتوح لمودرن فيوتشر استعدادًا للقاء سينجيدا بالكونفدرالية

يُعقد في الرابعة والنصف من مساء السبت المقبل، باستاد السلام، المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسينجيدا التنزاني، وذلك قبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين بالكونفدرالية.

ويحل فريق سينجيدا التنزاني، ضيفًا على فريق مودرن فيوتشر، الأحد المقبل، على ملعب ستاد السلام، بإياب دور ال32 من الكونفدرالية الافريقية، في تمام السادسة مساءً.

ومن المقرر أن يتم فتح مران الفريقين، يوم السبت، ولمدة 15 دقيقة أمام وسائل الإعلام، وذلك بعد إنتهاء المؤتمر الصحفي للمباراة، على أن يتدرب فريق سينجيدا في تمام السادسة مساءً، ثم يأتي مران مودرن فيوتشر في تمام السابعة، على ملعب ستاد السلام.

موعد مباراة فيوتشر وسينجيدا والقناة الناقلة

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لاستقبال ضيفه سينجيدا التنزاني في المباراة التي ستجمهعما يوم الأحد المقبل، على ملعب ستاد السلام، بإياب دور ال32 من الكونفدرالية الافريقية.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، كما ستنقل عبر قناة أون تايم سبورتس 1.