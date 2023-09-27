بعثة سينجيدا تصل القاهرة لمواجهة مودرن فيوتشر بالكونفدرالية.. وطاقم التحكيم يصل غدًا

وصلت بعثة فريق سينجيدا التنزاني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، إلى مصر، وذلك استعدادًا لمواجهة فريق مودرن فيوتشر، بالكونفدرالية.

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ويحل فريق سينجيدا التنزاني، ضيفًا على فريق مودرن فيوتشر، الأحد المقبل، على ملعب ستاد السلام، بإياب دور ال32 من الكونفدرالية الإفريقية.

ومن المقرر أن يصل طاقم التحكيم المكلف بإدارة المباراة إلى مصر غدا الخميس، بقيادة الموريتاني دهاني بيدا حكم ساحة، ويعاونه التوجولي جوناثان أنتونيو كوفي، والموريشيوسي ديمبينيانا اندريا، حكام مساعدين، والموريتاني بابا كار سار حكم رابع، والأثيوبي بيجاشاو اسفو مراقب للمباراة.

في سياق متصل ، قال هيثم عرابي خلال تصريحات تلفزيونية: الداخلية فريق قوي ويمتلك لاعبين على مستوي عال، وفكرة العودة للمباراة بهدفين بعد الهزيمة تثبت أن اللاعبين على قدر المسؤولية».

واضاف: «مازلنا في بداية الموسم، وهناك بعض النواقص ولكن نحمد الله أن اللاعبين تجانسوا في وقت سريع والمباريات القادمة ستكون أفضل بكثير».

وتابع: «سنغلق ملف الدوري حاليًا للاستعداد لمباراة الكونفدرالية القادمة أمام سينجيدا».

واتم: «ليس لي طموحات خاصة، مودرن فيوتشر منظومة كاملة تحت رئاسة الدكتور وليد دعبس بغض النظر عن الأسماء، وهدفنا الإستمرار في المنافسة على المربع الذهبي بالدوري، وكذلك لدينا طموح كبير في إفريقيا لكي نكمل نجاحات الفريق».