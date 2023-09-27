الذكرى 25 لإنشاء Google.. أضخم محرك بحث في العالم

يحتفل محرك البحث جوجل، اليوم الموافق 27 سبتمبر 2023 بالذكرى 25 لإنشاء Google أضخم محرك بحث صنع حول العالم حتى الآن.

وخصصت شركة جوجل "دودل" مخصص لذلك يظهر على واجهة محرك البحث عند فتح الموقع الإلكتروني الخاص بها.

بداية انطلاق إنشاء Google

بداية انطلاق محرك البحث العالمي، جاءت في 27 سبتمبر 1998، أسس لاري بايج وسيرجي برين شركة جوجل، وذلك داخل جراج منزل "برين" في كاليفورنيا.

الذكرى 25 لإنشاء Google

يعتبر جوجل شركة أمريكية عامة متخصصة في مجال الإعلان المرتبط بخدمات البحث على الإنترنت وإرسال رسائل بريد إلكتروني عن طريق جي ميل، ويقع المقرّ الرئيسي للشركة، والذي يحمل اسم جوجل بليكس، في مدينة "ماونتن فيو" بولاية كاليفورنيا.

كما وصل عدد موظفيها الذين يعملون دوامًا كاملًا في 31 مارس عام 2009 إلى 20,164 موظفًا، وتأسست هذه الشركة على يد كل من لاري بايج وسيرجي برين عندما كانا طالبين بجامعة ستانفورد.

وفي 19 من أغسطس عام 2004، طرحت الشركة أسهمها في اكتتاب عام ابتدائي، لتجمع الشركة بعده رأس مال بلغت قيمته 1.67 مليار دولار أمريكي، وبهذه القيمة وصلت قيمة رأس مال الشركة بأكملها إلى 23 مليار دولار أمريكي.

ويعتبر جوجل هى واحدة من أكبر خمس شركات تكنولوجيا المعلومات الأمريكية، إلى جانب أمازون، أبل، ميتا، ومايكروسوفت، واتخذت الشركة شعارًا غير رسمي لا تكن شريرًا (بالإنجليزية: Don't Be Evil)‏ حيث وضعه أحد الموظفين السابقين ويُدعى بول باوكايت، وهو أيضًا أول مهندس لخدمة البريد الإلكتروني جي ميل في أكتوبر 2015.

بينما في عام 2006، استحوذت شركة جوجل على شركة كي هول إنك التي طورت منتجًا يحمل اسم إيرث فيور والذي أعادت شركة جوجل طرحه تحت اسم جوجل إيرث في عام 2005.