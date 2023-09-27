25 سنة جوجل.. تاريخ تأسيس محرك البحث خلال ربع قرن

يحتفل محرك البحث"جوجل" العالمي اليوم الاربعاء بالذكرى الـ 25 على إنشائه وذلك من خلال تغيير الشعار الخاص به بمزيج من الألوان المختلفة التي تعبر عن أجواء إحتفالية.

تاريخ التأسيس

وقد تأسست شركة جوجل في 4 سبتمبر 1998 من قبل لاري بيج وسيرجي برين، وهما طالبان في جامعة ستانفورد في الولايات المتحدة الأمريكية، وبدأ المشروع كبحث أكاديمي لنظام تصنيف المواقع الإلكترونية، وسرعان ما تطور إلى محرك بحث تجاري ناجح.

شعار جوجل الاول

ويُعني اسم جوجل هو رقم واحد مضاف إليه 100 صفر، وشعار جوجل الأول كان عبارة عن نص من اللون الأزرق، حيث لعب محرك البحث دورًا كبيرًا في إطار التحول الرقمي والتطوير سواء التكنولوجي أو المعرفي وأصبح العالم قرية صغيرة منذ إنشاء المحرك العالمي.

أصبح محرك البحث الأكثر استخدامًا في العالم، حيث يتلقى أكثر من 90 مليار طلب بحث يوميًا.

قدم العديد من المنتجات والخدمات الجديدة، مثل Gmail وGoogle Maps وGoogle Drive.

ساهم جوجل في تطوير تقنيات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.

كان محرك جوجل نقلة كبيرة في مجال التحول الرقمي والتطور التكنولوجي الذي ألقى بظلاله على العالم بشكل ملحوظ مع بداية الألفية الجديدة، وتداخل في جميع مجالات الحياة تقريبًا

وتمتلك شركة جوجل في الفترة الحالية ما يقرب من 150 مكتبًا في مختلف بلدان العالم، ويعمل في مكاتب شركة جوجل ما يقرب من 135 موظفا من مختلف الجنسيات.

ومنذ إنشاء محرك البحث"جوجل"، أصبح المصدر الاول للحصول على المعلومات، بل أصبح من الاشياء المهمة في حياة البشر والذي يتم استخدامه بشكل يومي ، وتبلغ القيمة السوقية لشركة جوجل حاليًا أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي.