سلة الزمالك يهزم العربي الكويتي ويتأهل لنصف النهائي بطولة الدوحة

فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك علي نظيره فريق العربي الكويتي بنتيجة 89-63 في المباراة التي أقيمت بينهما علي صالة الغرافة في الجولة الثالثة للمجموعة الثانية ببطولة الدوحة الدولية ليتأهل الفريق إلي الدور النصف النهائي من المسابقة المقامة حالياً وتستمر حتى 30 سبتمبر.

جاءت نتيجة الفترات كالتالي:

16/25

33/34

53/50

89/63

وبهذا الفوز احتل الفريق المركز الأول في المجموعة الثانية بعد الفوز علي كل من الأهلي الليبي وميرالكو بواتس الفلبيني والعربي الكويتي.

وتقام البطولة بمشاركة 8 فرق وهم الزمالك المصري- الحكمة اللبناني- بيروت اللبناني- الفتح المغربي - ميرالكو بواتس الفلبيني - دجله العراق-العربي الكويتي- الأهلي الليبي .

ويتكون الجهاز الفني للفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك من أحمد مرعى مديرا فنيا، ومعه ياسر عبد الوهاب، وسمير جودة مدربان، ومعهما مصطفى صدقي ووائل العايدى إداريان.