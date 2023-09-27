موعد وصول طاقم التحكيم الغاني لمباراة الزمالك وأرتا سولار

يصل إلى القاهرة مساء اليوم الأربعاء طاقم التحكيم الغاني المكلف بإدارة مباراة الزمالك وأرتا سولار بطل جيبوتي، في إياب دور الـ٣٢ للبطولة الكونفدرالية الأفريقية المقرر لها يوم السبت المقبل باستاد القاهرة الدولي.

وكانت بعثة أرتا سولار بطل جيبوتي وصلت إلى القاهرة صباح اليوم، وكان في استقبال بعثة الفريق الجيبوتي باسم زيادة مدير العلاقات العامة بنادي الزمالك.

ويتكون طاقم التحكيم المكلف بإدارة اللقاء، من الغاني دانيال لاريا نيي حكم ساحة ويعاونه كل من مواطنيه كواسي برووبي مساعد أول ورولاند نيي آديي مساعد ثاني، بالإضافة إلى شارلز بولو الحكم الرابع.

ويراقب المباراة الليبي عمر جمعة عبد الصادق في حين يراقب الحكام الزامبي ستانلي هاشيوا .

وكان الزمالك قد تعرض للهزيمة من أرتا سولار بهدفين مقابل لاشيء، في المباراة التي أقيمت السبت قبل الماضي.

وتستمر النتائج المتذبذبة للقلعة البيضاء تحت قيادة المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، والذي تدور حوله الشكوك حول استمراره على رأس القيادة الفنية مع الفريق خلال الفترة المقبلة.

وتعثر الزمالك بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام المقاولون العرب، في المواجهة التي أقيمت أول أمس الأثنين، والتي شهدها ملعب برج العرب.

ويرغب أوسوريو في تحقيق الفوز على أرتا سولار بفارق أهداف كثيرة، وذلك من أجل حسم التأهل للدور القادم من بطولة الكونفيدرالية.