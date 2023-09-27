عاجل
الفولية فيها 444.. السعرات الحرارية لحلوى المولد النبوى بالأرقام
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الخروف البرتقالي يقلب حارة النحاسين.. والحاج أحمد: أجرته ربطة برسيم

بوابة الوفد الإلكترونية

في مشهد غريب لا يتآلف مع معطيات الصورة المحيطة.. يتجول خروف الحاج أحمد مختالًا بين المحلات بحارة النحاسين.. يعرف طريقه جيدًا لرحلته المعتادة التي يقوم بها يوميًا ثم يسلك طريق العودة إلى  موقعه المنشود لنيل وجبته المعتادة ثم الراحة ومعاودة الكرة.. 

txt

كلام في النحاس.. عم مسعد آخر صنايعة مهنة تصارع الموت: أرفض توريث العمل لأبنائي

txt

مبيض النحاس .. أشهر مهن تراثية باتت في طي النسيان بالمنيا

فبينما يقوم محررو الوفد بجولتهم داخل شارع النحاسين، استقبلهم خروف برتقالي اللون يتجول بين المحلات بالشارع، لا لشيء سوى لكسر الملل وتمضية الوقت بونس المارة، وأنس أصحاب المحلات الذين يعرفهم ويعرفوه جيدًا.

وبسؤال عم أحمد، مالكه روى الحكاية " القصة وما فيها هو أنني أملك هذا الخروف، ويقوم محل الصباغة المجاور لي بعمل صبغات على الخروف لاختبار لونها ومن ثم بيعها بالسوق، والتي يستخدمها بعض التجار لعمل علامات على الخراف الأخرى لتمييزها عن غيرها من الخرفان بالأسواق الكبرى".

مالك الخروف

وعن سبب جولة الخروف الحرة بالشارع،  يرد مالكه بأن السبب نفسي بحت، وأن الخروف يرفض الأكل أو الشرب ويحزن إذا تم حبسه بين جدران المنزل، لذا يتركه صاحبه بالشارع وهو يعلم جيدًا أنه سيعود في النهاية عند انتهاء جولته اليومية".

وعند سؤال عم أحمد عن أجرة الخروف من أعمال الصباغة التي يقدم فرائه لها للتجربة، رد عم أحمد ممازحًا "الأجرة ربطة برسيم" .

مواد متعلقة

خروف يتوجه بإرادته إلى المسلخ للتضحية به.. فيديو

خروف في مركز الاقتراع بانتخابات الرئاسة التركية.. فيديو
الجريدة الورقية