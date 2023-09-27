دماء داخل الحرم الجامعي.. التحقيق في واقعة إنهاء حياة موظفة على يد زميلها بجامعة القاهرة

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة مقتل موظفة على يد زميلها بالرصاص بكلية الآثار داخل جامعة القاهرة.

موظف يطلق الرصاص على زميلته داخل جامعة القاهرة

وتم نقل الجثة داخل المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة التي أمرت بندب لجنة من الطب الشرعي للوقوف على تفاصيل الجريمة وتحديد سبب وتاريخ الوفاة وبيان ما بها من إصابات.

وتم فرض كردون أمني في محيط الجريمة وانتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع الحادث وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وكلفت بالتحفظ على كاميرات المراقبة وسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث وضبط المتهم.

وكانت قد شهدت كلية الآثار داخل جامعة القاهرة بمبني رعاية الشباب منذ قليل وقوع موظفة قتيلة على يد زميل لها بعدما أطلق عليها النيران، ولازم بالفرار.

وتواصل الأجهزة الأمنية تكثيف جهود البحث للقبض على المتهم الهارب ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

وتلق مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبني رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدي الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تمكنت الداخلية من ضبط 4 أشخاص لقيامهم بالتعدى على نجار بالشرقية وإحداث إصابته التى أودت بحياته.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة أبوحماد بمديرية أمن الشرقية من أحد المستشفيات باستقباله نجارا، مصاب بجروح وتوفـى حال إسعافه ادعاء تعد من آخرين، وبالانتقال وسؤال والد المتوفـى اتهم 4 أشخاص، بالتعدى على نجله بالضرب وقيام أحدهم بإحداث إصابته بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته، لحدوث مشادة كلامية بينهم تطورت لمشاجرة لخلافات الجيرة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزة أحدهم الأداة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

كما ألقت الداخلية القبض على عاطل بالإسكندرية لقيامه بالاتجار فى الألعاب النارية والترويج لنشاطه عبر موقع "فيس بوك".

جاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم ترويج الألعاب النارية وحيازتها.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (عاطل- مقيم بمحافظة القليوبية) بالإتجار فى الألعاب النارية، والترويج لنشاطه من خلال موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك".