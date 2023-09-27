موظف ينهي حياة زميلته ضربًا بالنار داخل جامعة القاهرة

أنهى موظف حياة زميلته، ضربًا بالنار، في مبنى رعاية الشباب داخل كلية الآثار، بجامعة القاهرة صباح اليوم الأربعاء، فلفظت أنفاسها الأخيرة، وفر هاربا، وتم إخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.

فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتهم ومعرفة ملابسات الحادث، وجار فحص كاميرات المراقبة لتحديد مكان هروب المتهم.

الإدارة العامة لمباحث الجيزة تلقت إخطارا من قسم شرطة الجيزة، يفيد ببلاغ من إدارة جامعة القاهرة بقيام موظف بالجامعة بدخول مبنى رعاية الشباب التابع لكلية الآثار، وإطلاق أعيرة نارية على إحدى الموظفات أدت لوفاتها وفر هاربا، وتولت النيابة التحقيق.

في سياق مغاير، رفضت محكمة النقض المقدم من متهم بالشروع في التخلص من مواطن واستخدام العنف واستعراض القوة ضده بقصد سرقته بالإكراه، وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 عامًا في الاتهامات الموجه له.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد عبدالودود زلمة، وعضوية المستشارين إبراهيم عبدالله، وعطية أحمد عطية، وأمانة سر حازم خيري.

وكانت محكمة جنايات شبرا الخيمة عاقبت متهم في قضية النهاية العامة رقم ١٢٠ لسنة ۲۰۲۱ جنايات مركز قليوبوالمقيدة برقم ٤٢٩ لسنة ۲۰۲۱ على جنوب بنها بالسجن لمدة 15 عاما للمتهم “سيد.م” لاتهامه بالشروع في قتل مواطن بهدف سرقته.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه استعرض القوة ولوح بالعنف ضد المجني عليه وذلك بقصد ترويعه وسلب ماله وفرض السطوة عليه وإلقاء الرعب في نفسه وتكدير أمنه وسكينته وتعريض حياته وسلامته للخطر.

وتضمنت الاتهامات الموجه للمتهم بأمر الإحالة، أنه شرع في قتل المجني عليه أنه شرع في قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتله وأعد لهذا الغرف سلاحا ناريا قاصدا قتله فأحدث إصابته إلا أنه قد خاب إثر جريمته لسبب لادخل لارادته فيه وهو مداركة المجني عليه بالعلاج.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه تسبب خطأ فى موت الموت شخص آخر وكان ذلك ناشئا عن إهماله ورعونته وأطلق بطريق الخطأ طلق ناري من سلاحه غير مرخص حال التمسك والتجاذب بينهما لمنه من إطلاق النار على المجنى عليه محل الاتهام السابق.

وفي واقعة أخرى رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من متهم بالاتجار في المواد المخدرة وأيدت حكم السجن المشدد لمدة 6 سنوات الصادر ضده.

وكانت محكمة جنايات الدقهلية أصدرت حكمها بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات في الاتهامات الموجه له.

ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه حاز وأحرز من غير قصدى الاتجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصي جوهر مخدرا (هيروين) وذلك في غير الأحوال المصرح بها.

وشملت الاتهامات الموجه للمتهم بأوراق القضية أنه حاز أو أحرزا من غير قصدى الأنجار أو التعاطى أو الاستعمال الشخصى جوهر مخدرا نبات الحشيش الجاف وذلك في غير الأحوال المصرح بها.