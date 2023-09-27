محمد شريف بتشكيل الخليج المتوقع لمباراة العدالة بكأس خادم الحرمين

يلتقي فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف، أمام نظيره العدالة مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تشكيل الخليج المتوقع أمام العدالة بكأس خادم الحرمين

في حراسة المرمى: إبراهيم سيهيتش.

في الدفاع: محمد خبراني - ليساندرو لوبيز - بيدرو ريبوتشو - خالد السميري.

في الوسط: خالد ناري - إيفو رودريجيز - عارف آل حيدر- وو يونج جانج.

في الهجوم: محمد شريف - فابيو مارتينيز.

موعد مباراة الخليج والعدالة والقنوات الناقلة

ويلتقي فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق أمام نظيره العدالة على ملعب يتاد الأمير محمد بن فهد فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناةSSC1 HD

جدول مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

وتشهد لقاءات الساحرة المستديرة اليوم، 4 مواجهات نارية ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيلتقي الفتح والأخدود، والعروبة والوحدة، بجانب مباراة الخليج والعدالة وأبها وهجر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

ويتقابل الفتح ونظيره الأخدود فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية عبر قناة SSC1 HD

ويعلب الوحدة أمام العروبة فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب الأخير عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

ويلتقي فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق أمام نظيره العدالة على ملعب يتاد الأمير محمد بن فهد فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناةSSC1 HD

ويخوض أبها و هجر مباراة على نلعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

وعلى الجانب الأخر، يخوض أبها و هجر مباراة على نلعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

الدوري السعودي

واستطاع فريق الكرة الأول بنادي الخليج السعودى الفوز على نظيره الأخدود، بهدف دون رد، على ملعب مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

سجل هدف فوز الخليج السعودي اللاعب خالد نارى فى الدقيقة 58 عن طريق ركلة جزاء.