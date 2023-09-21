التعاون يهزم الرائد في الدوري السعودي

انتهت أحداث مباراة التعاون والرائد بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى تجمعت الفريقين فى اطارالجولة الـ 7 ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي.

سجل هدف التقدم لفريق التعاون اللاعب بيدرو في الدقيقة 9، وأضاف وليدج عبد الوهاب الهدف الثاني فى الدقيقة 16، وجاء هدف الرائد عن طريق اللاعب عمر جونزاليس فى الدقيقة 39 لتنتهى المباراة بنتيجة 2 ـ 1.

ورفع التعاون رصيده بجدول ترتيب الدوري السعودي الى النقطة 16 محتلا المركز الثاني، فيما توقف رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز الـ16بترتيب المسابقة.