الهلال السعودي يتعثر أمام ضمك بتعادل إيجابي مثير في الدوري

حسم التعادل الإيجابي بين الهلال ونظيره ضمك بهدف لكل فريق، بالجولة السابعة التى جمعتهما فى اطارمنافسات بطولة الدوري السعودي.

تقدم الهلال عن طريق اللاعب مالكوم دى أوليفيرا فى الدقيقة 9 من زمن الشوط الاول، وأدرك التعادل لضمك اللاعب نيكولاي في الدقيقة 68.

وأضاع نيمار لاعب الهلال السعودي فرصة تسجيل الهدف الثاني للزعيم، بغرابة شديدة فى الدقيقة 52، فيما شهدت الدقيقة 53 إهدار ميتروفيتش فرصة بغرابه شديدة.

ولعب الهلال بتشكيل كالتالى:

في حراسة المرمى: ياسين بونو

في الدفاع: محمد البريك – علي البليهي – كاليدو كوليبالي – ناصر الدوسري

في الوسط: محمد كنو – سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش – سالم الدوسري

في الهجوم: مالكوم أوليفيرا – نيمار دا سيلفا – ألكسندر ميتروفيتش

ويخوض الهلال المباراة متصدرا قمة الدوري برصيد ١٦ نقطة من 6 جولات استطاع فيها الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة واحدة ولم يتلقى أي خسارة.

بينما يقع ضمك في نهاية جدول ترتيب الدوري بالتحديد في المركز الخامس عشر برصيد 3 نقاط حصدها من 3 تعادلات فقط ولم يحقق أي فوز وخسر 3 مباريات أخرى.