نجح المدرب الإنجليزي ستيفين جيرارد في تحقيق رقم قياسي وإنجاز مميز في مسيرته التدريبيه بالتحديد في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك بعدما حقق الانتصار على نظيره نادي الطائي، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين مساء الخميس ضمن مباريات الجولة السابعة من دوري روشن 2023-2024.

جيرارد يحقق إنجاز تاريخي مع الاتفاق

وعلى ملعب ستاد محمد بن فهد أصبح جيرارد أكثر مدرب إنجليزي حقق انتصارات في تاريخ الدوري السعودي، ويتخطى إنجاز المدرب نيستور إل مايسترو المدرب السابق لأندية التعاون والرائد.

حقق المدرب البريطاني نيستور إل مايسترو 4 انتصارات في الدوري السعودي للمحترفين، وذلك في عام 2021، وفي الموسم الحالي ينجح جيرارد في كسر رقمه ويصبح أكثر مدرب إنجليزي حقق انتصارات في تاريخ الدوري السعودي، وهو رقم قابل للزيادة بعد المستوى القوي الذي يظهر به الفرسان في الموسم الحالي.

لعب نادي الاتفاق 7 مباريات في الموسم الحالي حقق الانتصار في 5 منها وخسر في لقاء وتعادل في الاخر، وفاز على النصر والحزم وضمك وأبها والطائي على الترتيب، وتلقى هزيمة من الهلال والتعادل كان أمام الخليج.

مباراة الاتفاق المقبلة ستكون أمام فريق جدة في دور الـ 32 من بطولة كأس الملك، يوم الأحد المقبل، بينما ستكون المواجهة المقبلة في بطولة الدوري أمام النادي الأهلي يوم السبت الموافق 30 من شهر سبتمبر الجاري.