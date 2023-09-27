الأرجوحة البرجوانية في الملتقى الخامس لإفلام المحاولة بقصر السينما

وفي اجواء مبهجة افتتح الفنان تامر عبد المنعم رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية الملتقي الخامس لافلام المحاولة بقصر السينما ، والذي اقيم برعاية معالي الاستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة تم افتتاح الدورة الخامسة من ملتقي افلام المحاولة بقصر السينما الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني ، وقامت الإعلامية مريم يعقوب بتقديم الملتقى للمرة الخامسة على التوالى ، اقيمت الاحتفالية

بحضور السفير فيكتور هوجو سفير دولة بارجواي ضيف شرف الملتقي والسفير الفنزويلي بالقاهرة ويلمر بارنتوس والسيد انخيل القنصل الفنزويلي وفريق سفارة بارجواي من الديبلوماسيين ولفيف من السينمائيين واساتذة المعهد العالي للسينما . تم تكريم سفير البارجواي ورئيس لجنة التحكيم المخرج الكبير عمر عيد العزيز والدكتور يسري المناديلي والدكتور اشرف راجح عضوي اللجنة كما تم اعطاء المخرج فخر الدين نجيدة والدكتور نادر رفاعي ومدير التصوير زايد نايف شهادات تكريم لدورهم في لجنة مشاهدة الافلام .

وقد تم عرض الفيلم البرجواني الارجوحة البرجوانبة الذي حصد جوائز دولية عديدة ؛ وقد توجه السفير بخالص الشكر للفنان تامر عبد المنعم علي دعمه للعلاقات الثقافية بين البلدين ؛ جدير بالذكر ان هذا العام يضم ضمن المسابقة الرسمية ١١ فيلم تسجيلي و١٨ فيلم روائي قصير وقد اعلن عبد المنعم ان هذه الدورة هي الاخيرة له حيث قرر ان يكون رئيس الملتقي القادم الدكتور مارو رفاعي الناقد المعروف والاستاذ باكاديمية الفنون ،وقد قدمت فرقة اكوزديولا فرقة غنائية نالت اعجاب الحضور .

