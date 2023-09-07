المخرج يسري نصر الله: السينما المصرية تنهار بسبب الممارسات الاحتكارية

قال المخرج يسري نصر الله، إن هناك مشكلة اقتصادية تواجه السينما المصرية، بالإضافة إلى غياب المركز القومي للسينما الذي كان مهتمه إعطاء تصاريح التصوير للسينما وتسهيلها سواء للأفلام الأجنبية أو المصرية ويعمل أرشيف السينما ويدعم السينما المصرية.

وأضاف نصر الله، خلال كلمته بلجنة الثقافة والهوية الوطنية حول ملف الصناعات الثقافية بين الواقع المأمول :السينما والدراما والتلفزيونية، أن هناك جدل حاليا حول من الذي يعطى تصاريح الأفلام المصرية والأجنبية، مؤكدا أنه لايصح أن تقوم مدينة الإنتاج الإعلامي بهذا الأمر وتعطى التصاريح الخاصة بالتصوير وهي شركة منافسة وموجود في البورصة وهي شركة منافسة وتسببت فى الانهيار.

وشدد نصر الله، أنه لابد من إعطاء تصاريح تصوير عن طريق المركز القومي للسينما التابع لوزارة الثقافة، وبهذا نكون ندعم الوزارة أيضا. لافتا إلى أن هناك نقلة نوعية في بعض الدول حدثت في الأفلام من بينها السعودية

وهذا شئ جيد ولكن للأسف السينما المصرية تنهار بسبب الممارسات الاحتكارية، متسائلا :"هل الدولة تدعم السينما ولا تقف ضدها؟"، وأنا أري أنها تدعم السينما وتريد أن تقضي على تلك الأزمة.