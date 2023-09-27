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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الفتح المتوقع أمام الأخدود بكأس خادم الحرمين

نادي الفتح السعودي
نادي الفتح السعودي

يواجه فريق الفتح نظيره الأخدود، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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كأس خادم الحرمين الشريفين.. موعد مباراة الفتح والأخدود والقنوات الناقلة

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تشكيل الفتح المتوقع أمام الأخدود بكأس خادم الحرمين الشريفين

في حراسة المرمي: ماكسيم كوفال.

في خط الدفاع: قاسم لاجامي، مروان سعدان، نواف بوشل.

في خط الوسط: خوستافو ويخايم، توفيق بوحيمد، سفيان بن دبكة، ماجد كنبة، كريستان كويفا.

في الهجوم: فراس البريكان، مراد باتنا.

كأس خادم الحرمين الشريفين.. موعد مباراة الفتح والأخدود والقنوات الناقلة

ويتقابل الفتح ونظيره  الأخدود فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية عبر قناة SSC1 HD .

 

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