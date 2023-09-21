الاتحاد يفوز على الفتح ويعتلي ترتيب الدوري السعودي

حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي الاتحاد الفوز على نظيره الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الاتحاد يفوز على الفتح ويتصدر الترتيب

افتتح التسجيل في المباراة اللاعب مروان سعدان لنادي الفتح في الدقيقة 30 من الشوط الاول بالمواجهة، ونجح النجم البرازيلي رومارينيو في معادلة النتيجة عند الدقيقة 38، وتمكن نجولو كانتي من تسجيل الهدف الثاني لنادي الاتحاد في الدقيقة 46 من نفس الشوط الذي انتهي بتقدم العميد.

شهدت مواجهة الاتحاد ضد الفتح أكثر من 16 محاولة للعميد طوال المواجهة، وكان يمتلك الاستحواذ بنسبة تخطت الـ 60%، في مواجهة شهدت 4 بطاقات صفراء على لاعبي الفريقين اثنين منها على كل فريق.

نجح نادي الاتحاد في خطف صدارة الترتيب من الهلال، وبهذا الانتصار يكون العميد قد وصل للنقطة 18 في المركز الاول، محافظًا على امتلاكه أقوى خط دفاع في المسابقة.

على الجانب الأخر نادي الفتح الذي توقف رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، ويمتلك الفريق رابع أضعف خط دفاع في المسابقة حتى الآن بـ 13 هدف في شباكه، ويحتل نادي الهلال المركز الثاني بـ 17 نقطة.