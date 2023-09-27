يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الفتح أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

كأس خادم الحرمين الشريفين.. موعد مباراة الفتح والأخدود والقنوات الناقلة

يتقابل الفتح ونظيره الأخدود فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية عبر قناة SSC1 HD .

الدوري السعودي

وخسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد أمام الاتحاد، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وتوقف نادي الفتح رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، ويمتلك الفريق رابع أضعف خط دفاع في المسابقة حتى الآن بـ 13 هدف في شباكه، ويحتل نادي الهلال المركز الثاني بـ 17 نقطة.