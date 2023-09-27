عاجل
موظف ينهي حياة زميلته ضربًا بالنار داخل جامعة القاهرة الثقافة تعلن عن فتح باب التقدم لجوائز الدولة لعام 2024
الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

كأس خادم الحرمين الشريفين.. موعد مباراة الفتح والأخدود والقنوات الناقلة

الأخدود والفتح
الأخدود والفتح

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الفتح أمام نظيره الأخدود، مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين، ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

txt

الأهلي يفوز على العين ويتأهل لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين

txt

يايسله يستقر على تشكيل الأهلي أمام العين في كأس خادم الحرمين

كأس خادم الحرمين الشريفين.. موعد مباراة الفتح والأخدود والقنوات الناقلة

يتقابل الفتح ونظيره  الأخدود فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية عبر قناة SSC1 HD .

الدوري السعودي

وخسر الفريق الاول لكرة القدم بنادي الفتح بهدفين مقابل هدف وحيد أمام الاتحاد، في المواجهة التي أقيمت بين الفريقين، على ملعب ستاد عبدالله الفيصل، في إطار منافسات الجولة السابعة من مباريات الدوري السعودي للمحترفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

وتوقف نادي الفتح رصيده عند 11 نقطة في المركز السابع بجدول الترتيب، ويمتلك الفريق رابع أضعف خط دفاع في المسابقة حتى الآن بـ 13 هدف في شباكه، ويحتل نادي الهلال المركز الثاني بـ 17 نقطة.

الجريدة الورقية