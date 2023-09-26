يايسله يستقر على تشكيل الأهلي أمام العين في كأس خادم الحرمين

استقر المدير الفني ماتياس يايسله على تشكيل الأهلي الأساسي الذي سيدفع به في مباراة اليوم ضد العين والتي ستجمع الفريقين على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرة القدم.

يخوض فريق الأهلي مباراة اليوم تحت قيادة المدير الفني يايسله رافعًا شعار لا بديل عن الفوز، من أجل حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 من البطولة متسلحًا بالقوة الهجومية للفريق.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين اليوم :

حارس المرمى: إدوارد ميندي ..

الدفاع: بسام الحريجي - ديميرال - روجير إيبانيز - علي مجرشي

الوسط: محمد المجحد - فرانك كيسيه - غابري فيغا

الهجوم: سميحان النابت - فهد الرشيدي - روبيرتو فيرمنهو

وكشفت صحيفة الرياضية في تقرير لها أمس عن غياب أكثر من لاعب مميز في صفوف الأهلي عن مباراة اليوم المرتقبة أبرزهم النجم الجزائري رياض محرز والفرنسي سانت ماكسيمين.

موعد مباراة الأهلي و العين والقناة الناقلة :

ستنطلق المباراة في تمام الساعة 6:00 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية وستذاع عبر قناة SSC1 HD بصوت المعلق مشاري القرني.