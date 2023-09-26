الأهلي يفوز على العين ويتأهل لدور الـ 16 من كأس خادم الحرمين

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي الانتصار على نظيره العين بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد الملك سعود الرياضية بالباحة، في إطار مواجهات دور الـ 32 من مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

الأهلي يفوز على العين ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك:

نجح الأهلي في خطف بطاقة التأهل التاسعة لدور الـ 16 من بطولة كأس خادم الحرمين على حساب نادي العين، في لقاء شهد تسجيل فراس البريكان "هدفين" وسميحان النابت هدف، وهدف نادي العين سجله اللاعب إيلتون خورخي.

سجل أهداف الأهلي فراس البريكان في الدقيقة 23 والدقيقة 29 وسميحان النابت في الدقيقة 39، بينما سجل إيلتون خورخي هدف العين في الدقيقة 82، وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لنادي العين في الدقيقة 97 من عمر اللقاء.

تأهل 9 أندية حتى الآن لدور الـ 16 من كأس الملك وهي الاتفاق والتعاون والشباب والحزم والهلال والنجمة والنصر وضمك، ويعتبر النادي الأهلي هو تاسع المتأهلين حتى الآن في انتظار نتيجة لقاء الفيحاء أمام الرياض الجارية بنفس التوقيت.

بدأ النادي الأهلي مواجهة العين بتشكيل مكون من:-

في حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

في خط الدفاع: بسام الحريجي وروجير إيبانيز وميريح ديميرال وسعد بالعبيد.

في خط الوسط: فرانك كيسية ومحمد المجحد وجابري فيجا.

في خط الهجوم: سميحان النابت وروبيرتو فيرمينيو وفراس البريكان.