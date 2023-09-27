جدول مواعيد مباريات اليوم بكأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

تشهد لقاءات الساحرة المستديرة اليوم، 4 مواجهات نارية ضمن منافسات بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، فيلتقي الفتح والأخدود، والعروبة والوحدة، بجانب مباراة الخليج والعدالة وأبها وهجر.

مواعيد مباريات اليوم في كأس خادم الحرمين الشريفين والقنوات الناقلة

يتقابل الفتح ونظيره الأخدود فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوى الرياضية عبر قناة SSC1 HD

ويعلب الوحدة أمام العروبة فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم على ملعب الأخير عبر قناة SSC EXTRA 1 HD

ويلتقي فريق الخليج المحترف ضمن صفوفه المصري محمد شريف لاعب الأهلي السابق أمام نظيره العدالة على ملعب يتاد الأمير محمد بن فهد فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناةSSC1 HD

ويخوض أبها و هجر مباراة على نلعب ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية فى تمام الساعة التاسعة مساء عبر قناة SSC EXTRA 1 HD