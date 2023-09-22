رونالدو يوسع فارق الصدارة في قائمة هدافي الدوري السعودي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو تألقه مع النصر في الموسم الحالي ببطولة الدوري السعودي، بتسجيل الأهداف في الكلاسيكو أمام أهلي جدة.

ويتصدر كريستيانو رونالدو ترتيب هدافي الدوري السعودي بتسعة أهداف بعد مرور سبعة أسابيع من المسابقة ويليه في الوصافة بفارق ثلاثة أهداف، كل من زميله ساديو ماني وثنائي الهلال، سالم الدوسري ومالكوم وموسى ديمبلي من الاتفاق.

حسم نادي النصر نتيجة مباراته أمام الأهلي بنتيجة 4/3، في الكلاسيكو الذي جمع بين الفريقين على ملعب الأول بارك في الدوري السعودي للمحترفين.

وشهد الكلاسيكو السعودي أول مباراة رسمية تجمع رياض محرز وكريستيانو رونالدو واستقبل ملعب الأول بارك، مباراة النصر وأهلي جدة، في تمام التاسعة مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري السعودي.

ويتواجد الثنائي رياض محرز وكريستيانو رونالدو، في التشكيل الرسمي للفريقين في الكلاسيكو السعودي.

وتعد هي المرة الأولى التي يتقابل فيها النجمان على المستوى الرسمي، على الرغم من تواجدهما في الملاعب الأوروبية لسنوات عديدة.

وتقابل محرز ورونالدو في مواجهة واحدة على المستوى الودي في مباراة جمعت بين منتخبي الجزائر والبرتغالي في صيف 2018 وانتهت بثلاثية نظيفة لكتيبة رونالدو.

ويدخل الفريق الكروي بنادي النصر الجولة الـ7 وهو يحتل المركز السادس بجدول ترتيب دوري روشن برصيد 12 نقطة، جمعهم من الفوز في 4 لقاءات والهزيمة في مباراتين بإنطلاق المسابقة أمام التعاون ، الأتفاق.

على الجانب الأخر يحتل أهلي جدة المركز الخامس برصيد 15 نقطة بفارق 3 نقاط كاملة عن إتحاد جدة متصدر جدول الترتيب برصيد 18 نقطة.

ويدخل الفريقان مباراة الكلاسيكو اليوم من أجل تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط لمنافسة على قمة جدول ترتيب المسابقة.