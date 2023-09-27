يخوض فريق فالنسيا مواجهة مرتقبة أمام نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني.

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مامارداشيفي.

في خط الدفاع: جايا، أوزكاكار، كوميرت، فولكير.

في خط الوسط: جونزاليس، موسى، لينو، ألميدا، كاستيليخو.

في الهجوم: كافاني.

موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويخوض فريقا فالنسيا وريال سوسيداد مباراة اليوم، بالدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و السعودية، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بين سبورت وتبث اللقاء عبر شاشتها بين سبورت 3 إتش دي.