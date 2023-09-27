الأربعاء 27 سبتمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

فالنسيا في الدوري
فالنسيا في الدوري الإسباني

يخوض فريق فالنسيا مواجهة مرتقبة أمام نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة السابعة ببطولة الدوري الإسباني.

txt

موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

txt

ريال مدريد ولاس بالماس.. موعد المباراة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

 

txt

أتلتيكو مدريد يسقط الريال بثلاثية مع الرأفة في الدوري الإسباني

txt

ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط ريال مدريد.. برشلونة ينفرد بالصدارة

تشكيل فالنسيا المتوقع أمام ريال سوسيداد في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مامارداشيفي.

في خط الدفاع: جايا، أوزكاكار، كوميرت، فولكير.

في خط الوسط: جونزاليس، موسى، لينو، ألميدا، كاستيليخو.

في الهجوم: كافاني.

موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ويخوض فريقا فالنسيا وريال سوسيداد مباراة اليوم، بالدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و السعودية، فيما تذاع المواجهة عبر شبكة قنوات بين سبورت وتبث اللقاء عبر شاشتها بين سبورت 3 إتش دي.

الجريدة الورقية