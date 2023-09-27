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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فالنسيا وريال سوسيداد
فالنسيا وريال سوسيداد

يواجه فريق الكرة الأول بنادي فالنسيا نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة الـ 7 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

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موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويخوض فريقا فالنسيا وريال سوسيداد مباراة اليوم، بالدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال سوسيداد

وتذاع مباراة فالنسيا وريال سوسيداد بالجولة السابعة اليوم، عبر شبكة قنوات بين سبورت وتبث اللقاء عبر شاشتها بين سبورت 3 إتش دي.

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