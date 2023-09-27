موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يواجه فريق الكرة الأول بنادي فالنسيا نظيره ريال سوسيداد مساء اليوم، فى المباراة التى تجمعهما بالجولة الـ 7 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

موعد مباراة فالنسيا وريال سوسيداد في الدوري الإسباني

ويخوض فريقا فالنسيا وريال سوسيداد مباراة اليوم، بالدوري الإسباني في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة و السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة فالنسيا وريال سوسيداد

وتذاع مباراة فالنسيا وريال سوسيداد بالجولة السابعة اليوم، عبر شبكة قنوات بين سبورت وتبث اللقاء عبر شاشتها بين سبورت 3 إتش دي.