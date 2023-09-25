ترتيب الدوري الإسباني بعد سقوط ريال مدريد.. برشلونة ينفرد بالصدارة

تقدم "بوابة الوفد" جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز "الليجا" بعد انتهاء الجولة السادسة من المسابقة أمس الأحد، بمواجهة من العيار الثقيل جمعت بين ريال مدريد وأتلتيكو والتي انتهت بفوز الروخي بلانكوس بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني

ويتصدر فريق برشلونة ترتيب الدوري الإسباني بعد هدية ديربي مدريد وانفرد البلوجرانا بالصدارة برصيد 16 نقطة جمعها من الفوز في 5 مباريات والتعادل في واحدة والحفاظ على سجله خالي من الهزائم خلال الموسم الحالي وتسجيل 16 هدفاً وتلقي 6 أهداف.

ثم يأتي جيرونا في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 16 نقطة هو الآخر وبفارق هدف عن برشلونة بعد الفوز في 5 مباريات والتعادل في 1 وعدم تلقي أية خسائر وتسجيل 16 هدفاً وتلقي 7.

ويحل ريال مدريد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة ويفرط الصدارة لغريمه اللدود برشلونة بعدما سقط أمام أتلتيكو مدريد ليتوقف انتصاراته عند 5 مباريات والخسارة في 1 وتسجيل 11 وتلقي 6 أهداف.

جدول ترتيب الدوري الإسباني

1- برشلونة : 16 نقطة

2- جيرونا: 16 نقطة

3- ريال مدريد: 15 نقطة

4- أتليتك بلباو: 13 نقطة

5- أتليتكو مدريد: 10 نقاط

6- فالنسيا: 10 نقاط

7- رايو فاييكانو: 10 نقاط

8- ريال سوسيداد: 9 نقاط

9- قادش: 8 نقاط

10- ريال بيتيس: 8 نقاط

11- أوساسونا: 7 نقاط

12- فياريال: 7 نقاط

13- خيتافي: 7 نقاط

14- ألافيس: 6 نقاط

15- لاس بالماس: 5 نقاط

16- ريال مايوركا: 5 نقاط

17- إشبيلية: 4 نقاط

18- سيلتا فيجو: 4 نقاط

19- غرناطة: 3 نقاط

20- ألميريا: نقطتين

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