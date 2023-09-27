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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

ريال مدريد ولاس بالماس.. موعد المباراة في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال مدريد
ريال مدريد

يلتقي فريقا ريال مدريد ونظيره لاس بالماس مساء اليوم، فى المباراة التى تجمع الفريقين بالجولة الـ 7 ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني.

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موعد مباراة ريال مدريد ولاس بالماس في الدوري الإسباني

ويخوض فريقا ريال مدريد ولاس بالماس مباراة اليوم، بالدوري الإسباني في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة و السعودية.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ولاس بالماس 

وتذاع مباراة ريال مدريد ولاس بالماس بالجولة السابعة اليوم، عبر شبكة قنوات بين سبورت وتبث اللقاء عبر شاشتها بين سبورت 3 إتش دي.

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