أتلتيكو مدريد يسقط الريال بثلاثية مع الرأفة في الدوري الإسباني

حقق فريق أتلتيكو مدريد فوزاً كبيراً على ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف في مباراة ديربي العاصمة الاسباني التي أقيمت في إطار منافسات بطولة الدوري الإسباني “الليجا”.

الشوط الأول

جاءت أحداث الشوط الأول مثيرة وحماسية منذ الحظات الأولى، وبدأ أتليتكو مدريد اللقاء بغط هجومي مباغت أربك دفاعات الميرينجي.

وفي الدقيقة الرابعة ترجم موراتا هذا الضغط ونجح في تسجيل أول أهداف أتلتيكو مدريد في المباراة.

واصل أتلتيكو مدريد تفوقه وسيطر بشكل واضح على مجريات العب مستغلاً تراجع أداء لاعبي ريال مدريد.

وفي الدقيقة 19 نجح النجم الفرنسي انتوني جريزمان في إضافة ثاني اهداف اتلتيكو مدريد لتصبح النتيجة 2-0.

تماسك ريال مدريد وحاول العودة في اللقاء سريعاً بتسجيل هدف على الأقل قبل نهاية أحداث شوط المباراة الأول.

تبادل الفريقين السيطرة والاستحواذ على وسط الملعب حتى نجح المخضرم توني كروس في تسجيل هدف تقليص الفارق لريال مدريد.

مرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط دون خطورة تذكر على كلا المرميين حتى أطلق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول بنتيجة 2-1.

الشوط الثاني

لم تختلف بداية الشوط الثاني للمباراة حيث بدأ أتلتيكو مدريد بضغط هجومي قوي أسفر عن هدف ثالث سجله الفارو موراتا بعد دقيقة واحدة من انطلاق الشوط.

واصل اتلتيكو تفوقه وكاد هيرموسو ان يضيف الهدف الرابع إلا أن رأسيته مرت فوق العارضة، ثم رد تشواميني بتسديدة قوية مرت بجوار القائم.

سيطر ريال مدريد على الـ 20 دقيقة الأخيرة من عمر المباراة وسدد فالفيريديكرة قوية مرت إلى خارج المرمى ثم كاد دياز ان يقلص الفارق إلا أن الحارس أوبلاك تصدى لكرته بثبات.

مرت الدقائق المتبقية من عمر الشوط الثاني دون خطورة تذكر على كلا المرميين لتنتهي المباراة لصالح أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1.

بهذه النتيجة رفع أتلتيكو مدريد رصيده إلى 10 نقاط في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 15 نقطة في المركز الثالث بجدول ترتيب الليجا.