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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

"عروسة المولد" من مكونات صديقة للبيئة

عروسة المولد
عروسة المولد

قدمت وزارة البيئة من خلال الإدارة المركزية للإعلام والتوعية البيئية "عروسة المولد" والتى تم صناعتها من مكونات صديقة للبيئة، وذلك فى إطار إحتفال العالم العربي والإسلامي بالمولد النبوي الشريف، كما تعد أحد أبرز مظاهر إحتفال المصريين ومن أقدم العادات التي ما زالت مستمرة منذ مئات السنين لإدخال البهجة والفرحة علي الأطفال.

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عروسة المولد 

قامت الادارة العامة للثقافة والتوعية بصنع "عروسة المولد" بإستخدام خامات غير مكلفة ومتاحة فى المنازل، حيث تم صنعها من عروسة وقماش وورق وكرتون وقارورة مياه كبيرة وسيديهات، وبعض الخامات والمكونات البسيطة وغير المكلفة، وذلك تأكيدًا على مبدأ إعادة تدوير المخلفات حماية للبيئة وصناعة مثل هذه المنتجات، واستخدام الموارد المتاحة في صناعة البهجة.

الوعي البيئي 

تأتى تلك الأنشطة فى إطار العمل على رفع الوعي البيئي لدى كافة فئات وشرائح المجتمع بإعادة استخدام المخلفات الورقية والبلاستيكية والكرتونية وتعظيم الاستفادة منها والتوعية بمفهوم إعادة التدوير كأحد الوسائل للحفاظ على البيئة.

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