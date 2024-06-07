الجمعة 07 يونيو 2024
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

منوعات ومرأة

20 صورة من حفل زفاف جميلة عوض وأحمد حافظ

حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض

دخلت الفنانة جميلة عوض والمونتير أحمد حافظ عش الزوجية، بعد علاقة حب استمرت لسنوات في حفل زفاف أسطوري وأجواء رومانسية عاشها الحاضرين، حيث أقيم حفل الزفاف مساء أمس الخميس في قلعة صلاح الدين الأيوبي، وسط مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني كان أبرزهم عمرو دياب ومصطفي قمر وأحمد سعد ويسرا ومنى زكي ولبلبة وغيرهم من الفنانين. 

 

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تفاصيل إطلالة أحمد حافظ وجميلة عوض في حفل زفافهم 

ظهرت جميلة عوض بإطلالة ملائكية حيث ارتدت فستان أبيض صك، بأكمام طويلة ومطرزه تميز بفتحة من الظهر وطرحة طويلة غطت الذيل من توقيع المصمّم اللبناني العالمي رامي قاضي، بينما ارتدي أحمد حافظ بنطال كلاسيك وبليزر أبيض اللون. 

 

ومن الناحية الجمالية اختارت جميلة مكياج هادئ من الألوان الترابية بأنامل خبيرة التجميل "ريهام خليفة"،  وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها برعاية صالون التجميل "الصغير" مما أبرز ملامح جمالها وبساطة إطلالتها.

 

حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض
حفل زفاف جميلة عوض

 

ما لا تعرفه عن جميلة عوض وأحمد حافظ 

تعد جميلة عوض من عائلة فنية عريقة فوالدها هو المخرج السينمائي عادل عوض ووالدتها هى الفنانة راندا وجدها الفنان محمد عوض، وخطفت الأنظار سريعًا بعد عرض المسلسل التليفزيوني "تحت السيطرة" في عام 2015، مقدمة من خلاله شخصية هانيا الذي يعد أول دور لها في مشوارها الفني.

 

وحققت بعدها نجاحات عديدة على الصعيد الدرامس والسينمائي ومن أبرز هذه الأعمال، مسلسل تحت السيطرة، فيلم هيبتا، فيلم من 30 سنة، فيلم لف ودوران، مسلسل جريمة شغف، مسلسل لا تطفئ الشمس، فيلم سبع البرمبة، فيلم الضيف، فيلم بنات ثانوي، مسلسل إلا أنا، فيلم عروستي، ، مسلسل حرب أهلية، فيلم المحكمة.

 

أما عن المونتير أحمد حافظ، فهو ابن المهندس محمود حافظ أحد أهم المونتيرين في الوسط الفني المصري وقام بعمل مونتاج للعديد من الأعمال السينمائية والدرامية الشهيرة من بينها مسلسل "في كل أسبوع يوم جمعة"، ومسلسل "السيدة الأولى"، ومسلسل "طريقي". 

 

وعلى الصعيد السينمائي فقد قام بمونتاج فيلم "العارف"، و"كيرة والجن"، و"الفيل الأزرق"، و"تراب الماس"، "هيبتا"، و"الأصليين"، و"على جثتي"، و"الشبح"، و"المصلحة".

 

ووصل إلي العالمية بعد أن نفذ مونتاج مسلسل مارفل Moon Knight، وهو يعتبر من أضخم الأعمال إنتاجًا.

 

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