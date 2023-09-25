فينيسيوس يعود إلى تدريبات ريال مدريد

عاد النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور إلى التدريبات الجماعية لريال مدريد اليوم الإثنين، استعدادًا لمباراة لاس بالماس في الدوري الإسباني.

وكان فينيسيوس يعاني في الأيام الماضية من التهاب في المعدة والأمعاء، ولذلك غاب عن مباراة الديربي بالأمس أمام أتلتيكو مدريد.

ويستعد ريال مدريد لمواجهة لاس بالماس يوم الأربعاء 27 سبتمبر، في الجولة السابعة، في تمام الساعة الثامنة مساءً على ملعب «سانتياجو برنابيو».

وكان ريال مدريد قد تلقى خسارة قاسية في الديربي من أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-1.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن برشلونة وجيرونا في الصدارة.