طريقة أنشيلوتي تثير غضب لاعبي ريال مدريد

انتاب لاعبو فريق ريال مدريد الإسباني، حالة من عدم الرضا على طريقة لعب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الملكي، خاصة بعد الهزيمة في ديربي مدريد بثلاثية لهدف لحساب منافسات الليجا.



وفي هذا الصدد أكدت شبكة "ريليفو" الإسبانية، أن الخسارة تركت آثارًا سلبية في الفريق بسبب الهزيمة من المنافس التقليدي في مدريد، ومع الأسلوب الرديء الذي ظهر عليه لاعبو الفريق الملكي، كذلك خطة لعب كارلو أنشيلوتي في اللقاء.

واعتاد أنشيلوتي وفقًا لما أوردته الصحفية على اللعب بطريقة 4-3-3 في المواسم السابقة مع ريال مدريد، وهذه الطريقة أصبحت غير مفيدة الآن في ظل تواجد عدد كبير من اللاعبين لا يعرفون دورهم داخل الملعب.

تصريحات أنشيلوتي بشأن الانتقادات ..

على صعيد متصل تحدث أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة لاس بالماس، والمقرر لها غدًا الأربعاء بالليجا، قائلًا: "أنا المدير الفني لـ ريال مدريد، فعندما تكون في هذه الوظيفة تكون الانتقادات أمرًا طبيعيًا للغاية إذا كانت الأمور لا تسير على ما يرام، وهذا هو ما حدث بالفعل.

وأكمل: "يجب علينا أن ننتقد أنفسنا، ما فعلناه أمام الروخيبلانكوس خطأ كبيرًا، لكن انتقادي وتقييمي للفريق يختلف عما يعتقده الكثير من الناس".

وأضاف أنشيلوتي خلال تصريحاته : "أي نظام هناك نقطة ضعف، كما أن نظامنا الحالي ليس مثاليًا، أعرف ذلك، لكننا سنعمل على تحسين الأمور في المباريات المقبلة، الآن نفكر في مواجهة لاس بالماس، ومن ثم سنرى ما سيحدث".