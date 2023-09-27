برشلونة يسعى لضم هدف ريال مدريد مقابل ١٠٠ مليون يورو

يبدو أن الصراع الساخن على قمة الليجا هذا الموسم بين برشلونة وريال مدريد سينتقل ايضا الى الصراعات المستمرة بين الناديين الكبيرين على ضم افضل المواهب الكروية على مستوى العالم في الوقت الحالي .

فقد أكدت مصادر صحفية أسبانيا ان نادي برشلونة بدأ يتحرك بالفعل نحو هدف نادي ريال مدريد ولاعب نادي بايرليفركوزن الشاب فلورين فيرتز التي أكدت العديد من التقارير والانباء الرغبة الكبيرة لدى إدارة ريال مدريد لضمه الى صفوف النادي الملكي وهي نفس الرغبة الموجودة لدى نادي مانشيستر سيتي الأنجليزي حيث أكد بيب جوارديولا المدير الفني للسيتي اكثر من كرة انه يرغب في ضم لاعب بايرليفركوزن الموهوب .

وقالت صحيفة سبورت ان إدارة برشلونة بدأت تحوم حول نجم بايرليفركوزن فلوريان فيرتز الذي يرتبط بتعاقد مع ناديه حتى عام ٢٠٢٥ ولا يوجد شرط جزائي في تعاقده مع النادي الألماني واشارت العديد من المصادر ان بايرليفركوزن لن يفرط في نجمه الشاب بأقل من ١٠٠ مليون يورو لأي نادي يرغب في ضمه وهو المبلغ الذي يبدو في متناول مانشيستر سيتي وريال مدريد الا ان برشلونة يبدو مستعد للتضحية بدفع مقابل مادي كبير لضم الاعب المصاب في الوقت الحالي ولا احد يعلم حالته عند العودة للملاعب الا ان صغر سنه - ٢٠ عاما - ترشحه لاكتساب المزيد من الخبرات في المستقبل .