الأربعاء 27 سبتمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل شوربة الشعيرية بالطماطم| صحية ولذيذة

شوربة الشعيرية
شوربة الشعيرية

يفضل البعض مذاق الصلصة في الأكلات، لذا نقدم لك طريقة عمل شوربة الشعيرية الحمراء، والتي تتميز بمذاقها اللذيذ وتشعرك بالشبع وقت أطول.

شوربة الشعيرية

 

طريقة عمل شوربة الشعيرية الحمراء

المقادير

- شعيرية : كوب

- مرق اللحم : 4 اكواب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

- الزبدة : ملعقة كبيرة

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة

 

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طريقة التحضير

في قدر على نار متوسطة ذوبي الزبدة، وأضيفي الشعيرية وقلبي حتى تصبح ذهبية اللون.

أضيفي معجون الطماطم وقلبي قليلاً، ثم اسكبي مرق اللحم وحركي الخليط.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود.

خففي النار واتركي الشوربة حتى الغلیان، ثم ارفعي القدر عن النار.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.

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