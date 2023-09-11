شوربة الفلفل الحار بالخضار من الوصفات الشهية التي يمكنك تحضيرها بجانب الوجبة الرئيسية، حيث تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية الهامة للجسم، بالإضافة لنكهتها الحارة التي تضيف لمسة مميزة للوصفة، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضير شوربة الفلفل الحار بالخضار.

طريقة عمل شوربة الفلفل الحار بالخضار

المقادير

- اللحم : 230 جرام (مقطع)

- مرق اللحم : 2 كوب

- البصل : 2 حبة (مقطع)

- الزيت النباتي : 2 ملعقة كبيرة

- الفاصولياء : 3 اكواب

- طماطم : 2 رأس (كبيرة الحجم ومقطعة)

- معجون الفلفل الأحمر : نصف كوب

- الفلفل الاحمر الحار : 2 حبة (مقطع)

- الماء : 2 كوب

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة

طريقة التحضير

في قدر عميق على النار، سخني الزيت، واقلي البصل لحوالي 10 دقائق حتى يذبل.

أضيفي قطع اللحم، والمرق، والطماطم، ومعجون الفلفل الأحمر، والفلفل الحار، والفاصولياء.

نكّهي بالملح والفلفل الأسود، ثم قلبي المكونات قليلاً.

أضيفي الماء، واغلي الخليط على نار هادئة لحوالي ساعة ونصف حتى تمام النضج.

اسكبي الشوربة في طبق التقديم وقدميها ساخنة.