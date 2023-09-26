خرجت من الصف فجأة.. رد فعل السيسي تجاه طالبة تحدثت معه باكية (فيديو)

كرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل خريجي الجامعات المصرية ضمن يوم تفوق الجامعات، وذلك في ستاد هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الثلاثاء.

وشهد الرئيس السيسي مسيرة خريجي طلاب الجامعات ضمن يوم التفوق؛ حيث فوجئ بطالبة تخرج عن المسيرة وتحدثت معه باكية وسط إنصات لها من جانبه، قبل تدخل أحد المحيطين به طالبًا منها توضيح ما تريده.

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أبرز تصريحات السيسي في يوم الاحتفال بتفوق الجامعات:

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، في يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر، المقام بجامعة قناة السويس في الإسماعيلية، واجتمع بالمجلس الأعلى للجامعات على هامش الفاعليات.

وتنشر "الوفد" في هذا التقرير، أبرز تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بيوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

احتفالية تفوق جامعات مصر:

فرص عمل خريجي الآداب والحقوق غير كافية.

سوق العمل ينتظر مئات الآلاف من العاملين في مجال الرقمنة.

يجب أن يعرف المواطن حجم الإنفاق الذي تم في البنية التعليمية.

الدولة حققت انجازات في التعليم رغم مجابهة الإرهاب.

الدولة ستدخل في برنامج تطوير الجامعات عبر صندوق تحيا مصر بدعم 50%.

50 مليون جنيه لدعم مبتكري التعليم العالي من صندوق تحيا مصر.

تم الانتهاء من 50% من البنية الطبية في قطاع الصحة.

هدفنا تحقيق تشغيل مناسب ينتج عنه منتج تعليمي جيد لأبنائنا.

إصلاح التعليم عملية ليست سهلة والتحديات قوية وتحتاج إلى التضحية.

التعليم الأساسى هو الأساس الحقيقي الذى ستنطلق منه الدولة المصرية.

مبلغ الـ 160 مليار جنيه المخصصين لوزارة التعليم ليس كافيًا.