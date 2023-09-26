عاجل.. السيسي يكرم أوائل خريجي الجامعات (بث مباشر)

يكرم الرئيس عبدالفتاح السيسي أوائل خريجي الجامعات المصرية ضمن يوم تفوق الجامعات.

والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسى عددًا من رؤساء وممثلى اتحادات طلاب شباب الجامعات، على هامش زيارته لجامعة قناة السويس ضمن فاعليات يوم تفوق جامعات مصر.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى وصل منذ قليل إلى جامعة قناة السويس ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

واجتمع الرئيس السيسى بأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، ضمن فعاليات يوم الاحتفال بتفوق جامعات مصر.

وناقش الرئيس السيسى جودة التعليم والتنافسية فى مجال التعليم العالى والبحث العلمى أثناء اجتماعه بالمجلس الأعلى للجامعات، واطلع الرئيس عبدالفتاح السيسى، على جهود جامعة طنطا لدعم مشاركة الطلاب فى مبادرة حياة كريمة.

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