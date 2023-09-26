معرض ملابس مجاني لدعم الأسر الأولى بالرعاية في الشرقية

أعلنت جمعية شباب شيبة الخيرية بمحافظة الشرقية برئاسة محمد رمضان رئيس مجلس الإدارة، عن تنظيم معرض لتوزيع الملابس بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية في المحافظة، وذلك يوم الجمعة القادم الموافق 29 سبتمبر، بحديقة مسجد الخير بمدينة الزقازيق، بالتعاون مع الجمعية المصرية للسياحة والتنمية، والجمعية النسائية.

وأكد محمد رمضان، رئيس مجلس الإدارة جمعية شباب شيبة الخيرية، أنه سيتم تنظيم المعرض من أجل السعي لإدخال روح البهجة على الأسر الأولى بالرعاية، والتخفيف عن كاهلها، مشيرًا بأن الجمعيات المشاركة بالمعرض قامت بدعوة الأسر المستحقة من الأيتام وغير القادرين، والتي تم دراسة حالتهم وإجراء بحوث اجتماعية وميدانية لهم، من أجل وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد.

وأضاف رمضان، يتضمن المعرض الخيري على حوالي 1000 قطعة منها مجموعة من الملابس خاصة بالطلاب والطالبات والأحذية والشنط، ومنها الجديد أو المستخدم لمرة واحدة فقط، وأن المعروضات في المعرض الخيري مجانية تماماً، ويحق للأسر الاختيار منها كيفما تشاء دون تدخل من القائمين علي تنظيم المعرض، حفاظًا على مشاعر المستفيدين.

ولفت رئيس مجلس الإدارة جمعية شباب شيبة الخيرية، إلى أن المعرض يستهدف تعميم مفهوم العمل التطوعي لدى الجميع بتوفير جانب بسيط من احتياجات المواطنين الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المعارض الخيرية تعد أحد آليات المجتمع المدني لتقديم خدمات مجتمعية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين.