حقيقة تأجيل الدراسة في مصر

نتشر على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، خبرًا كاذبًا يزعم تأجيل الدراسة لـ7 أكتوبر في المدارس.

ونفى شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، هذا الخبر، مؤكدا أنه لا أساس له من الصحة.

وقال شادي زلطة في تصريحات له، إنه لم يصدر أي قرار رسمي من وزير التربية والتعليم بشأن تأجيل الدراسة، وأن الخبر المتداول هو خبر كاذب هدفه إثارة البلبلة.

وحذر شادي زلطة من الانسياق وراء أي أخبار مجهولة المصدر، مؤكداً أنه إذا تقرر تأجيل الدراسة، فسوف تصدر وزارة التربية والتعليم بياناً رسمياً تعلن خلاله عن ذلك.

بدء الدراسة في موعدها

أكد شادي زلطة، أن الدراسة ستبدأ في المدارس يوم 30 سبتمبر الجاري في المدارس التي لا تطبق اجازة السبت، بينما تبدأ في اليوم التالي في المدارس التي تطبق اجازة السبت.

إجراءات وقائية وصحية

قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل الإجراءات الوقائية والاحترازية في جميع المدارس خلال العام الدراسي الجديد.

وشددت الوزارة على جميع المدارس بضرورة توعية الطلاب بكيفية التعامل مع الأمراض المعدية والشروط الصحية الواجب توافرها.

كما أصدرت الوزارة تعليماتها لمديريات التربية والتعليم والإدارات التعليمية والمدارس، بضرورة التنسيق مع مديريات الصحة في هذا الشأن.