كشف ملابسات فيديو التماس مواطنة تنفيذ حكم قضائي لصالحها

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على أحد الحسابات الشخصية عبر تطبيق "تيك توك "متضمناً إلتماس صاحبة الحساب تنفيذ حكم قضائى صادر لصالحها.

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وكان الحكم صادر ضد (مدير إحدى الشركات للمجوهرات) زاعمة قيام المذكور بإستغلال نفوذ عائلته لعدم تنفيذ الحكم.

بالفحص تبين أنه صدر ضده عدد (15) حكم (1 مستأنف – 14 جزئى) بتهم "تبديد – إستيلاء – شيك – نصب ".

عقب تقنين الإجراءاتتم إستهداف المذكوروأمكن ضبطه.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.. واستمراراً للدور المنوط للقطاعات الأمنية فى إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التى أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا.