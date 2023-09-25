تفاصيل تحرير أكثر من 5 آلاف قضية بوسائل النقل وسرقة الكهرباء

كثفت أجهزة وزارة الداخلية بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عن شن حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (1738) قضية متنوعة



كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، عن ضبط (3771) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد.

يأتي ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.